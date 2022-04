Jean-François ILUNGA ALEXANDRE

Mes compétences mêlent créativité, expérience client et objectif business notamment par l’élaboration, la création, la mise en place ainsi que l'utilisation d'outils supports selon objectifs, cibles et budgets associés...



Fort d’une vingtaine d’années d’expérience en entreprises dans des secteurs d'activité variés, je suis en mesure de justifier de réelles aptitudes en développement commercial de produits et de services principalement en BtoB, également qualifié à la prise en charge d'une clientèle de particuliers...

Profil Technico-commercial et rigoureux dans l'exécution de mes tâches j'aspire à exprimer mon talent avec comme perspectives d'évolution sur une fonction managériale autant le développement commercial d'une zone géographique que le lancement ou la commercialisation de produits.



Homme de contact et de dialogue, j'ai pour ambition de confirmer ma capacité à intégrer une entreprise, à m'adapter à son organisation, à être le garant des méthodes de travail et à les faire évoluer selon la stratégie, l'organisation et les règles communes.



Mes compétences :

Retouche d'images

Création graphique

Animation d'équipe

Reporting et suivi

Organisation d'évènements

Coordination de projet

Gestion des ressources humaines

Rédaction de cahier des charges

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Gestion de litiges

Fidélisation client

CRM

Créativité

Pédagogie

Négociation

Polyvalence

Service client

Design

Coordination

Administration de base de données

Gestion de l'information

Industrie pharmaceutique

Formation professionnelle

Développement commercial

Gestion des opérations

Gestion de la relation client

Conseil en organisation

Base de données

Animation de formations

Gestion de la formation

Gestion de portefeuille

Conseil aux entreprises

Marketing stratégique

Conduite de projet

Location de voitures

B2B

Analyse financière

Santé

Assurance

Assurance Vie

Banque

Finance