Jean Francois KNEPPER

Acteur des relations sociales au sein d'un groupe de dimension internationale, en l'occurrence AIRBUS, pour lequel je coordonne l'action du syndicat majoritaire FORCE OUVRIERE, mon parcours m'a amené à intégrer deux formations capitales pour mon développement personnel : La 21ème session nationale de l'Institut National du Travail de l'Emploi et de le Formation Professionnelle (INTEFP) en 2000, sur le thème de la réforme de la formation professionnelle et la 47ème session nationale Armement et Economie de Défense de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN), en 2010.



Ces deux expériences m'ont conduit par la suite à m'investir au sein des Associations d'Auditeurs respectives de ces deux Instituts et j'ai l'honneur de participer aux travaux du comité directeur de l'Association de Auditeurs et Cadres des Hautes Etudes de l'Armement (AACHEAr), ainsi qu'à ceux de l'Association des Auditeurs de l'INTEFP, aux destinées de laquelle j'ai présidé de 2012 à 2014.



L'IHEDN m'a par ailleurs proposé d'intégrer en 2011, son "vivier de compétences" et d'intervenir à ce titre devant les sessions nationales AED, sur le thème du Dialogue Social, et de la Défense de l'Industrie.



Enfin, l'AAACHEAr vient de me confier la mission de délégué auprès des associations régionales de l'IHEDN, dans le but de promouvoir une approche "industrie d'armement et économie de défense", au service des analyses et réflexions de leurs membres.