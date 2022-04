Jean François KODJO

Les éditions KDBZik sont une structure d’édition musicale dirigée par moi meme Jean-François et Jean-Jacques Kodjo mon frère, plus connus sous les noms de Melopheelo et Zoxea des Sages Poètes de la Rue. Créées en 2003 à l’occasion de la sortie de Dans la Lumière, le deuxième album solo de Zoxea, et fortes de l’expérience de leurs dirigeants au sein de structures comme BMG ou Warner, les éditions KDBZik défendent un catalogue constamment enrichi par des paroliers et compositeurs talentueux.



Forte de son expérience dans la musique, de plus de 20 ans pour certains, l’équipe des Editions KDBZik met à la disposition de ses artistes et de ses clients des professionnels des domaines de la technique, de la réalisation et de la direction artistique pour mener à bien tous leurs projets musicaux.



Nous avons pour but de développer nos artistes et de répondre aux besoins de nos clients de la manière la plus adéquate possible en faisant se rencontrer leurs intérêts.



Mes compétences :

Arrangeur

Compositeur

POP

Producer

Publishing

Rap

Réalisateur