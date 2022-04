Jean-Francois LABAL

Plus de 7 ans d'expérience en développement business et marketing produit dans les secteur à forte innovation comme la transformation digitale, les télécoms, les services Web, l'internet des objets et les solutions Cloud.



J'ai une double compétence technique et business (executive MBA et diplôme d'ingénieur).



J'ai opéré et géré toutes les facettes inhérentes aux fonctions de gestion de portefeuille produit, d'introduction de solution, de programme "go-to-market", de gestion et mise en place de partenariats, de process d'innovation (lean startup) et de vente.





Mes compétences :

Vente

Marketing

Business development

Informatique

Téléphonie mobile

Internet

Management

Télécommunications