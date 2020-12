Au cours de mon parcours professionnel et via les missions confiées, j'ai pu développer de nombreuses compétences.



Mes compétences :

Conception Tuyauterie Industrielle suivant CODETI

Chaudronnerie: Trémie, réservoir de stockage, ..

Solidworks

Autocad 2D

Appareils à pression suivant CODAP, ASME, AD

Logitrace

Métallerie: garde corps, escalier, ...

Word, excel

Conception outillage spécifique

Chiffrage tuyauteries, chaudronnerie, etc ..

GPAO

ERP