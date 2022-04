Jean-François LAMPRIERE

Titulaire d'un BTS Transport et des attestations de capacité ( Marchandises, Voyageurs et Commissionnaire), j'ai commencé ma carrière chez TAT Express en qualité de responsable d'activités après plusieurs stages effectués au sein de l'agence de Nantes.



Après cette première expérience riche en défis, j'ai eu une très grosse opportunité en entrepôt logistique chez LIDL. Gestion de 80 préparateurs de commandes, caristes, réceptionnaires et 10 Agents de Maitrise. Garant de qualité, gestion des IRP,coûts, budget, productivité.



Depuis 2007, directeur d'Agences chez TAT Express ( Orléans et Bourges):



Organisation et optimisation de l'exploitation des 6 départements sur 2 agences représentant 30 salariés.

Maîtrise de la Qualité de Service

Gestion RH

Gestion et achat de la sous-traitance

Amélioration de la marge opérationnelle du site

Suivi et développement commercial.



Mes compétences :

Directeur d'agence

Logistique

Supply chain

Transport

Management

Gestion de projet

Vente