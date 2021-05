Laurent MATHIEU

Direction Business Units importants

Direction transports nationaux et internationaux





Diplômes et formations



2015 : MOOC Management des Forces de Vente (Christophe Fournier - Université de Montpellier).

2015 : MOOC Anglais Spice Up Your English (Marjorie Castermans - Université Libre de Bruxelles)

2009 : Management Qualité-Environnement. Préparation aux audits (C.O.M 69 Lyon)

2007 : Justificatif de Capacité Transport ( Forget Formation 94 Villeneuve-le-Roi )

2003 : Attestation de Capacité Commissionnaire de Transport

2001 : Formation Qualité Norme ISO 9001 : 2000 ( Binome 13 La Fare –les Oliviers )

1979 : Brevet de Technicien Supérieur option bâtiment (Lycée Diderot à Marseille



Langues



Anglais : Lu, écrit et parlé.



Mes compétences :

Affrètement

Logistique

Commerce international

Vente

Management

Transport

Export