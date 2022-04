Jean-Francois LARGEAU

Passionné par les sciences physiques et particulièrement la mécanique des fluides, j'ai suivi un cursus universitaire en mécanique avant des spécialisations en mécanique des fluides, aérodynamique et acoustique.



De nature curieuse et autodidacte, je poursuis au quotidien à enrichir mon domaine de compétences notamment au travers des mes activités professionnelles (management, acoustique, électronique&pilotage..) mais aussi mes centres d’intérêts plus personnels (écologie, énergies renouvelables..).



Aujourd'hui je partage mes passions avec de futur étudiants aux travers des enseignement mais aussi des projets scientifiques de R&D en lien avec des professionnels.



Ma thématique principale de recherche s'intéresse à la valorisation de la biomasse, notamment au travers des procédés de pyrolyse et gazéification.







Mes compétences :

acoustique

Aérodynamique

Automobile

Automotive

Chercheur

Écologie

Energétique

Enseignant

Enseignant chercheur

Innovation

LEA