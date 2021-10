Jean-François LAUJOL DE LA FAGE

[En cours d'écriture]



Mon parcours et mon profil professionnel sont à l'image de mon parcours de vie : enrichissant, varié et atypique.



Aujourd'hui, Je suis ingénieur culturel en formation, en vue de devenir spécialiste des métiers du tourisme, de la culture et du patrimoine. De par mes expériences professionnelles, j'ai développé une appétence toute particulière pour le merchandising (produits dérivés), les études de marchés, et le service client de haute qualité (Savoir-Faire et Savoir-Être).



Etant étudiant à l'école IESA Arts&Culture en première année de Master, ce cursus requiert la réalisation dune alternance en contrat d'apprentissage. Ainsi, je vous propose mes services en tant qu'Assistant Marketing et Communication pour une ou deux années. Toute proposition en ce sens est donc la bienvenue.



Je suis à votre disposition pour de plus amples informations si vous le souhaitez.