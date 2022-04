Jean-François LAURENT

Fondateur et gérant de la société RAFAL-REPRO (impression tous format et présentation multimédia) depuis 2000.



gestion financière et administrative de l'Escadron de Chasse EC 02/012 (1996 à 2000)



Gestion de clôture d'unité opérationnelle et mise en place de trois unités opérationnelles indépendantes

1195 à 1996.



Gestion administrtive des crédits de formation et de déplacement du personnel de l'escadre de chasse (600 personnes) de 1991 à 1995.



Commercial tv hifi particulier et professionnel. 1990 à 1991