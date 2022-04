Jean-Francois LAVALLARD

Après une expérience de 9 ans dans l'expertise comptable et l'audit de PME puis de 8 ans dans l'audit de sociétés cotées et non cotées (middle market) au sein d'un groupe structuré international, j’ai souhaité me réorienter vers un cabinet à taille humaine et une clientèle de proximité. J'ai rejoint, depuis septembre 2012,un nouveau cabinet pluridisciplinaire à taille humaine avec des missions et une clientèle diversifiées pour y apporter mes compétences et m’investir dans un projet professionnel . Mon profil est aussi disponible sur linkedin



Mes compétences :

IFRS GAAPs

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

Consolidation

Contrôle interne

Intégration fiscale

Couverture de taux

Logement social

Fiscalité

Immobilier

Expertise comptable

Management

Presse