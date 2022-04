Jean-François LE BORGNE

Après des études de chimie terminées en 1998, j'ai commencé mon parcours professionnel en 1999 en me reconvertissant à l'informatique en intégrant la société Unilog (SSII, aujourd'hui Logica). En 2004, j'ai intégré la société Dexia (banque spécialisée dans le financement des collectivités locales) en tant qu'ingénieur d'études informatiques au sein de la direction du système d'informations. Puis je suis devenu chargé de projet maîtrise d'ouvrage sur les applications comptables et financières telles que Oracle Applications ou Evolan Report pour les collectes réglementaires. Aujourd'hui, j'ai pris la responsabilité de l'équipe MOE (5 personnes) sur les applications comptables et financières. Je me suis spécialisé, aussi bien fonctionnellement que techniquement, sur les déclarations réglementaires SURFI, Protide, FINREP et Balance des paiements. Je travaille sur les prochaines réformes à venir (FINREP et COREP).



Mes compétences :

SQL

Astronomie

Oracle

Chimie

PL/SQL

Evolan Report

Sopra Banking Software Compliance

Oracle APEX