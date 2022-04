Jean-François LE CLERC

Après 11 années de navigation au service de la Marine Nationale je souhaite désormais continuer mon métier de marin et apporter modestement mon expérience à la Marine Marchande.



Je recherche des embarquements en tant que Capitaine 200 pour étoffer mon expérience pro, et suis particulièrement ouvert au milieu du commerce maritime, yachting et plaisance voile.



Mes compétences :

Barreur

Veilleur

Rondier Sécu

Navigateur

Manoeuvre

Corrections de cartes

Mécanique