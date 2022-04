Jean-François LE GAC

En 2012, je me suis lancé un nouveau défi en démarrant une nouvelle activité dans l'immobilier sur les départements 75 et 92 avec une préférence sur le marché immobilier du front de Seine à Courbevoie.Aujourd'hui j'optimise mes revenus en changeant de partenaire au profit de 3GIMMOBILIER.



J'ai acquis par le passé une bonne connaissance de monde de l'automobile et du poids lourd, du milieu des sociétés de financement et de la banque je dispose de compétences reconnues en commerce, marketing et finance



Je me suis toujours intégré facilement auprès des équipes en développant un management participatif avec accompagnement sur le terrain pour démontrer le bien-fondé des méthodes et techniques développées.

Je suis un créateur de postes ou produits et un développeur avec le souci de la rentabilité.





Mes compétences :

Coach

Création

Création de valeur

Culture

Culture du résultat

Innovateur

Manager

SWOT

commerce

Management

Coaching