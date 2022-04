Jean-François LEBEAU

• Plus de 10 ans d'expérience en génie civil VRD dont 6½ ans en génie conseil et 8 mois à l’étranger

• Coordination : partie Infrastructure d’un projet de 800 M$ avec Siemens(Allemagne) en Alberta, Canada

• A travaillé sur 120 projets dans 9 régions du Canada et 2 autres pays (République dominicaine, Pérou)

• Rues, routes, voirie, eau pluviale, potable, assainissement, environnement, hydraulique, géotechnique

• Offre de services, vente, négociation, contact client-ville, maîtrise d’œuvre, supervision, conception, études,

estimation, plans et devis, surveillance bureau et chantier (TQC, journal de chantier, niveau,) facturation

• Autocad, Civil3D, Microstation, Office, Project, Livelink, SIG, Chaus.2, SEEP, CTRAN, Visual Basic, Epanet

----------------------------------------

• Organiser, concerter, améliorer, normaliser, classifier dans plusieurs systèmes d’assurance qualité

• Audité et certifié conforme par ISO 9001 : 2008 et par le Bureau de normalisation du Québec, Canada

• Inspection professionnelle certifiée conforme par l’Ordre des ingénieurs du Québec, Canada

----------------------------------------

• Normes : routières, gestion d’eaux pluviales, petits traitement/production d’eau potable, Québec, Canada

• Principes de gestion d’eaux sanitaires. Autres principes et normes : Alberta, Canada, USA, international



Mes compétences :

Normes

Direction de projet

Gestion de projet

Organisation

Génie Civil et Infrastructures

Qualité

Génie municipal

Conception

Génie civil

Eaux usées

Eau potable

Rues

Eaux pluviales

Eau et assainissement

Développement de procédures

Concertation d'équipe

Microstation

Microsoft Office

Autocad

EPANET

Civil 3D

Ingénierie

Conception multidisciplinaire

Management

Planification

International

Trilingue

Génie conseil

Service client

Offres de services

Estimation

Facturation

Étude d'avant projet

Plans et devis

Tels que construits (TQC)

Plans finaux

Surveillance de chantier

Journal de chantier

Gestion de signalisation de chantiers

Niveau

Gestion de circulation sur chantier

Carte ASP Construction

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Chaussée 2

Livelink