Jean-François LEFEBVRE

Mes diverses expériences professionnelles m’ont amené à appréhender

plusieurs domaines d’activités que ce soit dans l’enseignement avec

des connaissances sur le contexte de la formation, la manière dont

elle peut être mise en œuvre, ses contraintes, mais aussi le monde de

l’entreprise avec ses besoins et ses exigences.



De plus, ces expériences m’ont permis de développer des compétences

en matière de relationnel, d’écoute, de prise d’initiative, de sens de

l’organisation ou encore de management.



Aujourd’hui, titulaire d’une Licence Professionnelle en Gestion de

Ressources Humaines option « métiers de l’emploi et de la formation »,

je cherche à mettre à profit mes nouvelles connaissances alliées à mes

compétences au profit du public en recherche d’emploi, ou dans le

domaine de l’accompagnement des salariés dans leur projet

professionnel (formation, bilan de compétences, recrutement). Je

souhaite vivement pouvoir m'investir et m'épanouir dans une telle

activité afin de mettre mon dynamisme et mon sens des relations

humaines au service des autres.



N'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous développer et

vous faire partager mon projet professionnel à venir.