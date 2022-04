Jean-Francois LEHE

En poste depuis 13 ans au sein des Grands Chais de France, j’occupe depuis 7 ans un poste de responsable d’exploitation informatique. Les problématiques d’infrastructure serveurs, réseaux et stockage font donc partie de mon quotidien, au même titre que la volonté d’apporter un service de qualité aux utilisateurs.

Mon ouverture d’esprit, mon expérience et ma capacité d’anticipation me permettent d’être force de propositions et de mener les projets d’infrastructure à bien.

Accompagner le développement de l’entreprise, tout en assurant la disponibilité, la continuité et la sécurité du système d’information sont pour moi des composantes essentielles de mon travail.





Mes compétences :

As400

Lotus domino

Virtualisation Vmware Xen

Firewalling

Active Directory 2003/2008

ITIL Foundation V3

ITIL Service Strategy

ITIL Service Design