Jean-François LEMESLE

Après plus de 35 ans passés à la tête d'une entreprise en tant que Distributeur de Matériel Médical, et 7 ans en tant que Responsable Marketing pour un fabricant de matériel et mobilier en inox, j'ai créé une petite structure, " BLOC & SOINS Conseils ".



Je vais représenter, auprès des Hôpitaux, Cliniques et autres EHPAD, des fabricants français ou européens tout en conservant une certaine cohérence dans les produits proposés



Mon expérience dans ces domaines peut être une aide à la décision dans les choix stratégiques auxquels font face les décideurs hospitaliers au quotidien.



Rayonnant essentiellement sur Paris, Ile de France et Grand-Ouest, cette nouvelle activité me permet d'attendre avec sérénité le temps redouté de la retraite.



Mes compétences :

Expérience et savoir-faire

Connaissance du terrain

Logiciel de contacts Act