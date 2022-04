Jean-François LÉOST

Carelis est à votre disposition pour vous aider à concevoir et réaliser vos applications informatiques spécifiques.



Fort de mes années d'expérience en SSII, j'ai franchi le cap et ai créé ma propre structure pour satisfaire au mieux mes clients.



Actuellement en recherche de mission sur la région d'Aix en Provence élargie (Avignon Salon, Aix, Vitrolles, Marseille,etc..) de préférence, n'hésitez pas à visiter mon site CV http://cv.carelis.fr et à me consulter pour plus d'information



jfleost@carelis.fr

+33 6 99 20 19 73





Mes compétences :

Chef de projet technique

internet

web

php

cms

intranet

e-commerce

ecommerce

blog