Jean François LEPAGE

J'ai commencé la photographie comme apprenti en 1970, aujourd'hui je suis photographe indépendant membre de la SAIF (société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe)

j'ai créé ma banque d'images spécialisée sur la Provence, mais aussi, la Savoie, Madagascar, l'Inde, le Sri Lanka, les plantes et fleurs médicinales, orchidées, je traite des sujets sur la nature, les paysages, les gens dans leurs environnements, et la communication.

Mes client sont, la presse (magazines et éditions) les institutions ( CDT CRT Bouches du Rhône et Vaucluse, les offices du tourisme, les mairies) les entreprises ( reportage, communication, illustration ) les médiathèques (exposition culturelle et artistique )

Mieux que des mots découvrez mon travail et ma vie de photographe sur ma photothèque sur InternetArray

Suivez mon travail sur facebook chaque jour une nouvelle image

https://www.facebook.com/jflepagephotographe



Mes compétences :

Reportage

Édition

Photothèque

Photo nature et de paysage

Exposition culturel et artistique

Image avec drone