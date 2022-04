Jean Francois LERAUX

Fort d’une expérience réussie de 21 ans dans la distribution, j’ai acquis des compétences significatives dans les domaines du management, de la gestion opérationnelle et du commerce. En bon communicant, j’ai animé une équipe de 90 collaborateurs dans une région de 27 magasins. Et ceci dans un contexte exigeant et de forte concurrence. Je fédère avec pédagogie et je sais montrer l’exemple pour optimiser les performances de mes collaborateurs, en les impliquants au travers d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.



Déterminé et engagé, je suis garant des résultats économiques pérennes grâce à mon sens du commerce et à une analyse détaillée des chiffres. Sur le terrain, je suis pro-actif et force de proposition dans un souci permanent d’évolution. Je met en place et j’anime les outils qui permettent une gestion optimisée de mon secteur.



Mes compétences :

Navision

Business Objects

Gestion administrative

Reporting

Optimisation des process

Inventaire

Formation interne

Audit interne

Recrutement

Développement commercial

Management de la qualité

Microsoft Office

Management commercial

Contrôle de gestion opérationnel