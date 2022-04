Jean-François LOUX

Occupant à ce jour le poste de Responsable opérationnel CSU (Centre de Services aux Utilisateurs) au GHRMSA, mes principales missions consistent à piloter les équipes de support et diriger l'activité du système d'information relative à la gestion des incidents, des demandes standards, des opérations IT et des mises en production.



Responsable du niveau de qualité de service sur mon périmètre, ma fonction incombe naturellement un grand sens du relationnel, en contact perpétuel avec les directions métiers, les utilisateurs finaux et nos prestataires.



Mes compétences :

OS: Microsoft, Lunix/Unix, OS400

Connaissances: Oracle,Virtualisation,TSM

Administration réseau: proxy HTTP,FW, SMTP,DNS

Programmation: Lotus,Java, XML,HTML,XSL,CSS

Gestion de projet: Spec,Procédures, Reporting,UML

Administration: Lotus Notes/Domino,AD, AlFresco

Management

Bases de données: DB2,Oracle,MySQL

Certifications : ITIL v3 2011 Fundation (EXIN), I