Jean-François MALLET

En septembre 1989, diplôme SUPELEC en poche, je rejoins le groupe PSA Peugeot Citroën, où j’effectue l’essentiel de ma carrière au sein de la direction des systèmes d’information. En octobre 2007, à la faveur d’un plan de départ volontaire, je saisis l’occasion de donner un nouvel élan à ma carrière en rejoignant l’équipe commerciale d’un jeune éditeur de logiciel français, Neocase Software.

Ces expériences m’ont permis, entre autre, de développer de solides compétences à la fois managériales, relationnelles, fonctionnelles (Ressource Humaine, Gestion de la Relation Client, Gestion de la Relation Fournisseur, Fabrication, Bureau d’étude) et techniques (SQL, CRM, BI, Planification). Ces compétences j’ai pu les exercer tant en France qu’à l’étranger, grâce à l’anglais, que je parle couramment, et au chinois, dont j’ai acquis une pratique courante lors de mon séjour en Chine.



Neocase Software : un nouvel élan. L’objectif qui m’a été fixé est double, créer un pôle avant-vente en France et animer le réseau avant-vente monde (France, UK, US), me permettant ainsi de faire un premier pas vers une fonction commerciale.

Je ne citerais que quelques succès remportés aux cotés des commerciaux : REDCAT groupe PPR, Veolia, Dassault Aviation, Société Générale, Crédit Agricole, Groupama, GDF-Suez et les ministères financiers, dans des domaines fonctionnels aussi différents que les Ressources Humaines ou la Gestion de la Relation Client.



PSA Peugeot Citroën : trois périodes. D’abord au service de la direction des études automobiles, où j’ai eu en charge un portefeuille d’application de planification. Puis au service de la production, où j’ai eu en charge un portefeuille d’application de pilotage du flux véhicule. Et enfin, au service des projets automobiles, avec en particulier le projet « Chine » dont l’objectif était d’informatiser la Joint Venture PSA en Chine. Tout au long de ces différentes périodes, j’ai pu occuper tour à tour des postes de responsable d’entité (jusqu’à 10 personnes) et de chef de projet comme sur le projet « Chine » (environ 14 M€).



Mes compétences :

CMMI

Esprit de synthese

Gestion de la relation client

Gestion de la relation fournisseur

ISO 9001

Management

Management equipe

Management projet

Microsoft CRM

Microsoft SQL

Négociation

Planification

Relation Client

Relation fournisseur

Résolution de conflits

Ressource humaine

Synthèse