Jérémie MOENNE LOCCOZ

Dynamique et ouvert, je suis analyste fonctionnel.

Apprendre, découvrir ou résoudre des problèmes sont les moteurs qui me font avancer.

Passionné de voyage et avide de découvrir de nouveaux horizons, je suis toujours à l'écoute d'opportunités de travail à l'étranger ou en relations avec l'international.

Si un jour lassé par l'informatique, je dois changer de voie, l'humanitaire serait mon premier choix.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Javascript

Microsoft .NET

SQL