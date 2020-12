Jérôme DUPRÉ LA TOUR

Je dessine sur des supports variés, de la presse à la fresque, en passant par la bande dessinée et l'improvisation en live :



Grilles acérées, paysages de ficelle, trésors cachés, vérités criardes, belles voluptés, personnages pris sur le nu, couleurs Tango, sourires mi-raisin, blondeurs antillaises, uniformes hébétés, royaumes de coton pour les larmes, et les yeux doux du revolver.



Compétences :



- Pratique régulière de l'improvisation en dessin sous différentes formes (scène, ateliers).

- Performance/intervention plastique devant un groupe, un public, in situ ou sur scène.

- Bande dessinée : Je scénarise et dessine pour la Presse (dessin d'humour, politique), l'édition BD et la communication d'entreprise. Mon dessin est principalement semi-réaliste, mêlant la réalité et l'absurde.

- Encadrement d'une équipe de création à compétences multiples (projet multimédia, montage d'évènements culturels, d'expositions collectives)

- Animation/intervention en milieu scolaire (Arts plastiques, atelier BD)

- Ecriture : compétence dans les domaines éditoriaux par une pratique riche et solide: filage, écriture, assemblages, réécriture, relecture, correction orthographique et sémantique. Titrer, nommer et re-nommer, rédiger une critique ou un éditorial. Optimiser une ligne editoriale pour les supports multiples.

- Edition Print et Web : Conception complète d'une charte graphique, du logo jusqu'à sa mise en ligne et son impression (Maîtrise des suites adobe et dérivés).

- Edition video : Montage vidéo et Animation complexe (Premiere CS5.5, After Effects principalement)

- 3D : Bonnes bases sous 3Dsmax et Blender

- Son : Pratique de la création instrumentale et de l'édition/montage son (reaper/Audacity)

- Info : Orienté PC, mais souple sous MAC et notions sous linux.



