Jessica NESA

De nature dynamique et exigeante, j'aime relever des défis et chercher des solutions de manière créative et innovante pour avancer.

Optimiste et enthousiaste, j'ai tendance à voir les choses en grand et à motiver les troupes pour obtenir de bons résultats. Le travail d'équipe est important pour moi.

J'aime avoir des relations de qualité et évoluer dans un milieu qui me permet d'avoir à traiter avec des personnes différentes.

J'ai une bonne capacité d'adaptation et je fais tout pour tenir mes engagements.





Mes compétences :

Document unique

PDCA (amélioration continue)

Animation de formations

RPS/Pénibilité

Gestion budgétaire

Certification ISO 9001/ISO 22000

HACCP/5M

Management

Gestion de crise

Gestion de projet

Veille réglementaire

Système documentaire

Indicateurs/Plans d'actions

Animation de réunions

Animation/prévention sécurité

Traitement des NC/SAV

Cahier des charges

Audits internes et externes

Gestion des stocks

Certification IFS/BRC