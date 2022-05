Sébastien HAYEZ

Graphiste & directeur artistique freelance. Expérience dans la communication depuis plus de 13 ans.



Expérience en agence de publicité (5 ans), en agence de communication (4 ans) et en freelance (4 ans).



Budgets : Total-Elf, McDonald's, BMW-Mini, Frontline, Merial, Pfizer (Viagra), J'ai Lu, Pocket Jeunesse, Folio, Denoel, Pierre Martinet, Première Vision, Groupama, Primagaz, Le Grand Lyon, Grand Annecy, RFF, EDF, Grand Avignon, St-Etienne, Ville de Lyon, Grenoble, Eurexpo, Sony Distribution et divers labels français, américains, belge, anglais, allemand, autrichien, canadien, etc.



Mes compétences :

Direction artistique

Graphisme

Édition

Maquette

Illustration

Identité visuelle

Charte graphique

Image De Marque

Webdesign

Creation Typographique

Logotype

Communication

Adobe Illustrator

Design

Conception