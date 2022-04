Jean-Francois MARTEAU

Créé en 1995, AltéAd est un des leaders français des services intégrés aux industries.



Acteur leader dans les métiers du Transport Spécialisé, Levage Manutention, Transfert et Maintenance Industrielle, AltéAd est le seul groupe à proposer une offre logistique intégrée fédérant l’ensemble des savoir-faire pour l’ensemble de sa clientèle souhaitant externaliser les flux amont et aval de leur production.



Présent en France sur plus de 60 sites, réalisant plus de 235 millions de chiffre d’affaires en 2011, AltéAd compte plus de 2 000 collaborateurs et dispose de 1 300 véhicules spécifiques et de plus de 200 000 m² de stockage.



AltéAd travaille pour plus de 10 000 clients en France dont les plus grands groupes industriels. De l’ingénierie à la mise en œuvre, en France et dans le monde, AltéAd conçoit et met en œuvre des solutions sur mesure destinées aux industries.



