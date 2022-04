Jean-François MARTINOT

Actuellement en poste chez ESSILOR, leader mondial du verre opthalmique.

En charge de la supply chain de la division online Business du groupe Essilor depuis juillet 2014, base a Vancouver BC Canada de 2014 a 2017, et en poste à Londres depuis juillet 2017



De 2010 a 2014, en charge, au sein de la supply chain du groupe, des transports et des douanes au niveau mondial.



De 2006 à 2010, en poste à Bangkok, en charge des projets de la zone ASIE , et du lancement d'une offre interne au groupe pour des productions "on demand".



De 2002 à mi-2006, responsable du service gerant les systemes d'information industriels de la branche prescription du groupe Essilor.



De 1989 a 2002, 12 ans dans le groupe DANONE (BSN EMBALLAGE, aujourd'hui O.I. Europe) avec différentes expériences : Production - Achat - Informatique industriel)



Mes compétences :

Achat

acheteur

Asie

Douane

Emballage

Management

Supply chain

Transport