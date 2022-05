Jean-François NOEL

Diplômé d’un DESS en électronique à l’Université de Bretagne Occidentale de Brest, j'ai travaillé plusieurs années sur différents Systèmes d’Information.



Durant ces différentes années passées en tant que prestataire, j'ai pu prendre en charge plusieurs applications fonctionnelles. La relation avec la maitrise d’ouvrage m’a permis de définir les évolutions des applications pour répondre aux attentes des utilisateurs. La relation avec différentes entités techniques telles que les architectes Technique et Logiciel, les équipes d’exploitation et de supervision m’a permis de mettre en place des mesures (via outil ou scripts) assurant la qualité de service.



Mes compétences :

électronique

Cobol

Gestion de projet

Informatique

Java EE

Java Platform

Oracle

SQL