Jean François PISTIAUX

Ingénieur/consultant spécialiste en test et validation.

Plus de 20 années d'expérience, dont 8 en tant qu’ingénieur de test puis Team Manager et responsable Qualité au sein de CETECOM, laboratoire international de test et certification télécoms –mobile, lecteurs de cartes à puce (banque et santé), NFC–.

A partir de 2007, nouvelle expérience en sociétés de service dans le domaine du SI/plates-formes de services par des missions d'ingénieur ou chef de projet validation et de consultant, notamment pour des projets en mode Agile.

En juin 2018, j'ai créé ma propre société de conseil et services en test.



Certifications CFTL/ISTQB et REQB:

- Niveau Fondation + extension Testeur Agile.

- Niveau Avancé "Full": "Test Manager" (Gestionnaire de Tests), "Test Analyst" (Analyste de Test) et "Technical Test Analyst" (Analyste Technique de Test). "Test Automation Engineer" (Automatisation de test).

- REQB niveau Fondation.



Compétences:

- gestion de projet de test/validation cycle en V, mode Agile: stratégie, gestion des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, des plans de test, anomalies, automatisation, etc. .

- gestion de projet et d'équipe de test en tierce partie pour différents types de comptes et dans un environnement international.

- Outils de gestion de test et d'anomalies: HP ALM/QualityCenter, RQM, TestLink, Jira, Mantis, GBug.

- Outils d'automatisation: SoapUI, JMeter, Ruby, Selenium.

- Formateur CFTL/ISTQB Fondation.



- Système Qualité suivant la norme ISO/IEC 17025.

- Bonne connaissance des "Standard Development Organizations" et schémas de test/certification (ETSI/3GPP, GCF, IHE, Autosar, etc.)

- Anglais et allemand courants (TOEFL 650 / Cambridge Certificate of Proficiency). Très bonnes capacités rédactionnelles.



Mes compétences :

ISTQB

Qualité

Jira

Scrum

HP Quality Center

TestLink

Test

Agile

ALM

Ruby

REST

SOAP