Jean-François REBUFFET

Conseil de déploiement et maintenance des réseaux de PME. Spécialisé dans la création de réseaux informatiques avec une connaissance particulière des réseaux convergents, conjuguant les données et la télphonie IP.

Nous proposons les études et le conseil sur vos besoins et prenons en compte la commandes des liens vers France Télécom, les opérateurs, le conseil et l'installation de routeurs, switch, serveurs, en fonction de vos besoins.

Basé sur une longue Connaissance des réseaux télécoms chez Alcatel a la Direction des opérations Internationales, en tant que chef de projet sur le déploiement des réseaux publics de téléphonie (PSTN), puis GSM. Ajoutant à cela des expériences de réseaux mobiles satellitaires comme Globastar et ACeS en collaboration avec Lockheed Martin aux US.

Puis des expériences dans l'entreprise avec la restructuration de deux entreprises en difficulté (Chimininvest et Hitam France), j'ai continué dans le domaines des télécoms et profiter du démarrage des technologies autour de la VoIP et des données.

La convergence des réseaux IP Téléphonie et Data nécessitte un approche particulière et très interressant finnacièrement, pour les PME, j'offre mes services, du conseil a l'installation complète grace aux divers partenariats, HP, Shoretel, Netgear, Ruckus, Alter Telecom, AIC telecom, Actebis, techdata, AVG Technologies, HL2D ....



