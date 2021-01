Jean François SECRETAIN

M'appuyant sur une expérience de management opérationnel (jusqu'à 150 personnes et 70 véhicules) et aussi de formateur (environ 350 stagiaires/an, 450h/an), je dirige aujourd'hui un service composé d'une dizaine de personnes pour assurer le bon déroulement des sessions d'évaluation au recrutement dans les armées pour la zone Grand ouest (entre 4000 et 7000 candidats/an)

Certain de pouvoir apporter des compétences et des savoirs faire au monde de l'entreprise privée, j'envisage dès à présent ma transition professionnelle pour début 2019.

Curieux et disponible, j'aime relever de nouveaux défis et débute dans ma recherche de nouvelles opportunités pour entamer une deuxième partie de carrière dans les domaines afférents au monde maritime.



