De La Hoz JEAN

Après 30 années au service de la Défense (officier de l’armée de terre) et une reconversion réussie dans le domaine de la sécurité incendie, je vous propose mes compétences pour un poste de chef de service sécurité incendie.





Au cours de ma carrière militaire, les différents postes occupés (chef des moyens généraux auprès d’un état major, chef de cellule instruction et planification…) m’ont permis d’acquérir d’excellentes compétences dans les domaines de la gestion et de l’organisation, notamment en faisant preuve d’adaptation et de réactivité dans les moments les plus critiques (nombreuses opérations extérieures à Sarajevo, en Côte d’Ivoire, Tchad, Kosovo…).

Par ailleurs, les fonctions d’adjoint au commandant de compagnie ont mis en exergue mes qualités de disponibilité et de management par la gestion d’une unité de 140 personnes.





A la fin de ma carrière de soldat et après avoir gravi tout les échelons jusqu’au grade de capitaine, je me suis préparé aux 15 prochaines années en suivant une formation de responsable incendie à l’issue de laquelle j’ai obtenu les diplômes de SSIAP1 et SSIAP3.





Mes compétences :

Management

Adaptation

Organisation

Planification, gestion