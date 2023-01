Jean-François SERIZIAT

Consultant-Formateur



o Spécialiste des problématiques de mobilité, j'interviens, souvent dans le cadre de dispositifs locaux d'accompagnements (DLA), en tant que consultant et/ou formateur auprès de structures associatives pour aider à la mise en place ou au développement de nouveaux projets liés à la mobilité tels que :

Plateformes de mobilité, garage et auto-écoles associatifs, réseau de déplacement à la demande, de location solidaires de véhicule, Plans de Déplacements Entreprise et Inter Entreprises, etc.