Jean FRÉOR

Prestataire de service pour APSIDE Rennes en tant qu'ingénieur-développeur front-end, je suis actuellement en mission dans l'entité OAB d'Orange Business Services. J'y développe une application web NodeJS permettant d'alimenter le contenu d'une application tablette permettant au commerciaux de chez Orange de présenter un aperçu des différentes offres d'OBS.



Les missions qui m'intéressent sont celles où je peux me distinguer non seulement par mon expertise web front-end, mais aussi par mon sens de l'expérience utilisateur et de la réflexion sur les problématiques ayant trait à l'ergonomie. Enfin, j'apprécie tout particulièrement être en contact direct avec la MOA ou les utilisateurs, à la fois pour l'aide à la rédaction des besoins et à la gestion d'un projet au quotidien.



Mes expertises techniques reconnues sont entre autres : JQuery, PHP 5.4, MySQL, HTML 5, CSS 3/Less, Bootstrap.

Mon expérience actuelle chez OBS y ajoute progressivement du NodeJS / MongoDB, ainsi que des outils d'aide au développement devenus incontournables, comme Grunt ou Gulp.



Mes compétences :

Photoshop

MySQL

Actionscript 3

UWE

UML

JavaScript/Ajax

Smarty

Social Engine

PHP5

Drupal

Joomla

ASP

Merise

Wordpress

HTML/XHTML

XML/XSL

Sybase

jQuery

Réseaux sociaux

Intranet

Web

Ingénieur

Internet