Jean-Hervé Duchesne est consultant auprès des acteurs de l’immobilier depuis 19 ans. Il est entré sur ce secteur d’activité par hasard, essentiellement pour son appétence pour des entreprises et des acteurs à taille humaine.



Il s’est depuis pris de passion pour les métiers de l’immobilier à tel point qu’il a créé 2 entreprises dans ce domaine :

• Une foncière : Aatiko Immobilier

• Un cabinet de conseil pour les acteurs de l’immobilier et de l’habitat : Aatiko Conseils (www.aatiko.fr)



Jean-Hervé a fait ses armes au sein du cabinet Ernst & Young (2 ans) puis au sein du cabinet Deloitte / Ineum (11 ans), avant de créer, en 2010, Aatiko Conseils. Il intervient auprès de tous types d’acteurs immobiliers (groupes immobiliers, bailleurs sociaux, foncières, administrateurs de biens, collectivités locales, grands utilisateurs).



Fort d’une expérience conséquente (250 projets menés pour 180 acteurs de l’immobilier), Jean-Hervé s’est progressivement spécialisé sur 2 grands domaines d’intervention :



• La stratégie patrimoniale : schéma directeur immobilier, plan stratégique de patrimoine, plan de vente, valorisation de patrimoine, convention d’utilité sociale, …



• Les systèmes d’information immobiliers : schéma directeur informatique, audit de systèmes d’information, plan d’adéquation avec la stratégie des entreprises, assistance à la mise en œuvre d’outils immobiliers et patrimoniaux. Son expertise sur ce domaine est d’ailleurs reconnue par les différentes instances qui le sollicitent dans le cadre d’animation de forums, de congrès ou de séminaires



Mes compétences :

Entrepreneur

Conseil

Organisation

Immobilier

Consultant

Management