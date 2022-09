Jean-Jacques LE BERRE

D'une formation classique (français, latin, grec), je suis passé à une formation économique (Ecole supérieure de commerce), puis financière (expertise comptable) afin de conduire une carrière essentiellement consacrée à l'audit et au contrôle de gestion. La gestion m'a amené à piloter l'installation de progiciels administratifs (achats, immobilisations, trésorerie, comptabilité, paie), puis des progiciels de gestion des flux matières dans l'industrie agro-alimentaire.

De 2006 à fin 2013 en tant que DSI chez SVA Jean Rozé j'ai réalisé la synthèse de toutes mes expériences pour construire un schéma directeur du Système d'Information aligné sur la stratégie commerciale et industrielle de l'entreprise et prenant en compte l'évolution rapide des environnements techniques et organisationnels.

Depuis début janvier 2014 je profite avec curiosité de ma liberté d'action



Mes compétences :

Agroalimentaire

Accompagnement au changement

Veille technologique

Organisation

Innovation

Recrutement