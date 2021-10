Bonjour,



Officiant depuis quelques années déjà dans l'industrie, et actuellement en poste, je reste cependant ouvert pour relever de nouveaux challenges.

J'ai toujours eu une grande curiosité pour les projets à forte technicité.

Ce qui m'a amené à me diriger vers les sciences et techniques lors de mes études, puis naturellement vers l'industrie lors de la recherche de mon premier poste.

Ayant beaucoup d'affinités avec le secteur automobile, j'ai pu y acquérir une solide expérience, notamment dans le domaine de l'assistance projet.

Bon relationnel, faculté d'adaptation et esprit d'équipe sont les expressions qui me définissent le mieux.

Un poste d'Assistant Chef de projet serait donc pour moi une suite logique, mais reste ouvert à toute proposition me permettant de valoriser mes compétences.



Cordialement

Jean-Louis BASTIN



Mes compétences :

Assistant chef de projet

Assistant technique

Chef de projet

Dossier technique

Logistique

Technique

Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Global Positioning System

Diesel

Calibration