Sandrine VOLKAERT

En reconversion professionnelle , orientation prise vers l'ENFANT et son bien être !



- Novembre 2013 à aujourdhui : Directrice Accueil Collectif de Mineurs Stagiaire

- Septembre 2013 à aujourdhui : Animatrice Arts Plastiques pour la Ville de Paris dans le cadre des Rythmes Scolaires

- Septembre 2013 : Titulaire du BAFA

- Aout 2008 à Aujourd'hui: Présidente de l’Association « L’ATELIER DE SAND » (Longjumeau - 91)

- Déc 00 à Sept. 2001 Intermittent du Spectacle – Théâtre de Longjumeau (Longjumeau - 91)



Mes compétences :

Implication et réactivité

Autonome et responsable