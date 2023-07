Jean Louis MATRICON

Depuis 2007, je suis en charge du développement commercial de la marque Tesa sur l'ensemble du territoire Français (métropole et DOM TOM).



Plus précisément mes prinipales missions sont les suivantes :

Développement du CA et de la rentabilité.

Management des commerciaux et coordination de l'ADV

Définition de la stratégie commerciale et marketing en relation avec les services partagés du groupe.

Etude du marché et proposition de lancement de nouveaux produits.



Mes compétences :

Bâtiment

Commercial

Directeur commercial

Menuiserie

Prescription

Quincaillerie

Second oeuvre

Second oeuvre bâtiment

Direction commerciale