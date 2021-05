Jean-Louis MOSER

Compétences clés :

- Expertise infrastructure : consolidation / virtualisation, système, réseau et stockage,

- Architecture des systèmes d’information,

- Conseil en technologie, Intégration de systèmes (AMOE),

- Spécifications fonctionnelles, cahier des charges (AMOA),

- Conduite de projets, planification

- Production cartographique,

- Conception et développement de logiciels, …



Compétences métiers :

- Marché gaz et transport de l’électricité

- Marché telco

- Cartographie – SIG

- Dessins animés

- PAO / photocomposition

- Armement

- Formation



Principaux clients :

- Total

- GdfSuez

- RTE

- Michelin, IGN, SFR



Mes compétences :

Conception

Développement Electronique

ECM

Electronique

Géomatique

Modélisation

PKI

SAP

Sécurité

SIG

Solaris

Spécifications

Stockage

UNIX

Unix Solaris

Virtualisation