Jean-Louis ROUGÉ

BÂTI MATÉRIAUX DIFFUSION est une agence de promotion et de représentation pluri-industrielle, spécialiste des matériaux de construction dans le domaine de la couverture, du parement et de l'environnement auprès de la grande distribution spécialisée ( Négoces en Matériaux et TP, Négoces en Carrelages, Quincailleries de Bâtiments, GSB, GSJ, etc.).

Situé près de Toulouse au centre du sud ouest elle est géographiquement idéalement positionnée.

Avec une double compétence, technique et commerciale BÂTI MATÉRIAUX DIFFUSION développe vos marchés et consolide vos ventes. Elle vous assure également l'interface nécessaire pour positionner vos produits et services.