Jean-Louis SORNAY

Une page de ma vie professionnelle se tourne, le monde informatique en tant que professionnel se termine.



Je vais pouvoir relancer mon projet de mécatronique, développer un outil informatique et électronique sur l’usure des outils en temps réel, en exploitant les possibilités des nouvelles technologies des RNA.



Plusieurs projets sont à l'étude en côte d'ivoire.



Et pour le reste du temps je vais me consacrer au golf.



Mes compétences :

Radar

Technique

WAN

Réseau

WLAN

Microsoft Windows

SQL

Accompagnement

Réseaux informatiques & sécurité

Mécatronique

Schéma de réseau