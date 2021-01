Jean-Luc BARON

Plus de 30 ans de carrière : sur le terrain avec le management d'équipes de soutien, le développement de l'expertise métier (investissements techniques et partenariats), en direction centrale pour le pilotage de portefeuille de projets et la transformation de l'opérateur IT du ministère de la défense, en particulier lors du transfert du ministère à Balard, et l'optimisation du soutien dans un contexte de réduction des ressources.



Ces expériences variées dans les projets, le management et la gestion des organisations me permettent d'appréhender et maîtriser des problématiques complexes mêlant l'opérationnel et la stratégie.



Mes compétences :

Marchés publics

Contrôle de gestion

Catalogue de services

Soutien maintenance

Iso 9001

Hygiène et sécurité

Outils bureautiques

Processus de pilotage

Management d'équipe

Relation client

Pilotage de projets

Projets telecom

Organisation du travail