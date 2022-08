Jean-Luc MOLHERAT

Ingénieur Arts et métiers, j’ai évolué des Méthodes industrielles vers des fonctions de Directeur Qualité, SAV et QHSE, sans pour autant perdre le contact étroit avec les réalités et besoins des opérationnels.

Je maîtrise notamment la signification et les implications profondes des normes comme ISO 9001-TS 16949, spécif° CEFRI, et ai mis en place et animé à plusieurs reprises des organisations où la conformité à ces normes est intégrée à un fonctionnement naturel et efficace pour les acteurs de processus concernés. J’ai également conduit des projets produits ou d’organisation-certification à fort enjeu pour l’entreprise.

Pragmatique de base, adaptable, orienté résultats sans a priori et très investi dans le pilotage d’équipes et la co-construction, j’ai notamment pu pratiquer et consolider la réalité de ces concepts lors d’une expatriation de deux ans en Chine, réussie avec des résultats durables. Je sais par ailleurs me montrer technicien quand il le faut et ai travaillé plusieurs langues pour mieux interagir avec mes interlocuteurs.

J’ai aussi démontré mon sens du service, ainsi que de la satisfaction durable et rentable des clients, durant une quinzaine d’année de Direction SAV et Qualité conjoints.



Mes compétences :

Amélioration continue

Manufacturing

Management transversal

Conduite de CHSCT dont juridique/expertises

Après-vente et pièces de rechange

Lean management

Mise en place système Qualité

Management de projet et d'équipes

Joint Venture

Management international

Chine

Bus

Sales Assistance

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

ISO/TS16949

Lean Manufacturing

Audit

OHSAS 18001

Project Management

rompu au management

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft SharePoint

Microsoft Word

SAP

WebEx