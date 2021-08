Jean-Luc PERLMUTTER

Faites ce test : en tapant « hôtel arcachon » sur Google, vous n’obtenez pas moins de… 7 270 000 résultats !

Plus de 7 millions de réponses pour qui recherche un hôtel sur le Bassin, et près de 4 millions pour la requête « restaurant ».



Tout le monde le sait ; il ne sert à rien d’être présent sur Internet

si on y est « introuvable ».



La nouvelle version du site arcachon-guide.fr, désormais développé par WEBCAST, réuni l’essentiel des infos, bons plans, bonnes adresses, initiatives, entreprises et commerces du Bassin, en un seul portail référencé en premium..



En un seul clic, arcachon-guide.fr ouvre aux internautes toutes les portes et les contacts des annonceurs et partenaires du site, grâce à une mécanique simple de navigation et à un répertoire simple, clair, et interactif.

Le référencement d’arcachon-guide.fr offre enfin à chacun (artisans, commerçants, entreprises de services ou professions libérales)

l’opportunité d’un référencement fort et d’un positionnement privilégié sur le Web.

Plus encore ; le site portail arcachon-guide.fr vous offre désormais la possibilité d’optimiser votre présence sur la toile en multipliant les liens vers votre propre site, ou en assurant la création de votre propre home page et de votre propre nom de domaine.



Cet été arcachon-guide.fr trouvera également son prolongement en version papier, grâce à son édition « magazine » qui sera distribuée gratuitement pendant toute la période estivale auprès des habitants du Bassin et des nombreux visiteurs de notre région.

De nouvelles éditions web et une nouvelle version du site arcachon-guide.fr, encore plus riches et performantes [ainsi que leurs applications Smartphones et tablettes], seront également bientôt disponibles pour élargir encore l’impact et la proximité du site et de ses contenus, vitrines des offres et bonnes adresses du Bassin.



Il fallait une solution de communication performante et très accessible, ouverte à tous les professionnels du Bassin d’Arcachon…



Voici arcachon-guide.fr Bienvenue sur le Web, en pole position !





















Mes compétences :

Conseil

Création de site web

Publicité

Web

Management

Vente