Jean Luc ROUSSEAU

10 ans passées sur des activités de l' Après-Vente, et 25 années sur des activités de conseil à la clientèle (technique, logistique et Marketplace) m'ont permis de développer une expertise métier qui me conduit aujourdhui à souhaiter accompagner et encadrer une équipe de conseillers, ou apporter mon aide dans le domaine Social.



Mes compétences :

Relations clients

Marketplace

Avant vente

Service client

Après-vente

Logistique

Gestion clients VIP

Réseaux sociaux

Formation

Conseiller client Polyvalent