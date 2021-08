Jean-Manuel MARTINEZ

De novembre 2007 a mai 2017 conseiller commercial dans la vente automobile VP/VU et VN/VO, formation dans la proposition de solutions de financement, sous forme de location avec options d'achat, de financement classique , crédit bail ou Location longue durée, vente de produits complémentaires, entretiens et extensions de garanties.



Du 08/01/2007 au 23/11/2007, en formation à l'AFPA de Nîmes en Technicien Supérieur Commercial ( en cours ) , au titre de la reconversion. Celle-ci comprenant 23 semaines de périodes d'application en entreprise.

Mon entreprise d’accueil aura été le Grand Garage des Pyrénées, filiale du groupe PSA Peugeot Citroën.



Du 01/12/2001 au 23/11/2007, sous-officier de l'armée de terre, au sein du 3éme Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine.



Du 04/08/1998 au 01/12/2001, militaire du rang, en tant que subordonné, puis chef d'équipe au sein du 3éme Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine.



Ma solide formation militaire, m'à permis d'avoir une rigueur professionnelle, un bon sens du relationnel, et un grand dynamisme.

J'ai acquis un esprit d'équipe, et un sens de la hiérarchie indispensable lors de mon activité professionnelle antérieure.

Fort de mes anciennes compétences, et des nouvelles acquises dans le domaine commercial, je désire intégrer le milieu bancaire.

Je suis bilingues français/espagnol



Mes centres d'intérêts, sont le sport ( course à pied, force physique ), le cinéma, l'informatique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bilingue français/espagnol

Techniques de vente

Financement automobile

Accueil des clients

Vente B2B