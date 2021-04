Jean Marc BONNOUVRIER

58 ans

Compétences: maintenance industrielle et gestion de projet.







Ingénieur CESI Option « maintenance industrielle » depuis 2000, je suis agréé évaluateur CQP depuis 2009.



Mes domaines de compétences me permettent de vous proposer :



Lorganisation de votre maintenance et sa gestion.

Loptimisation de votre production.

Méthodes et recherches LEAN.

Pédagogie et formation du personnel technique et de production

Gestion de Sous-traitance

Gestion de Projets

Gestion du personnel technique

Audit énergétique

Réponse appel d'offre



Homme d'action et de terrain



Mes capacités dadaptation mont permis de réussir dans les secteurs

Bois: Electroménager: Plasturgie et limpression /Pharmaceutique (formes : injectable, pâteuse, liquide, sèche, packaging)/chimique Biotechnologie .



Grandes et petites série, continues ou en lots, grosse et petite mécanique



Management de 20 à 30 collaborateurs



Mon Anglais est opérationnel



Caractéristiques

Esprit déquipe, esprit de service client, tenace, pédagogue.



Jœuvre pour la fiabilité des installations et des équipements.



Je vous invite à me contacter pour un poste lié à la maîtrise et la conduite d'un outil industriel.



Mes compétences :

Lean

GMAO